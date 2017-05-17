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Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)

Сегодня, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)

14 мая в 22:30 неподалеку 2-го подъезда д.№6/1 по ул. Сумской-Киевских дивизий в г. Сумы злоумышленники металлическими палками нанесли телесные повреждения депутату горсовета. После чего скрылись с места происшествия.
В Сумском отделе полиции открыли уголовное производство по ст.ч.3 ст.15, п.12 ч.2, ст. 115 УК Украины «покушение на убийство».
По описанию потерпевшего в полиции составили фоторобот одного из злоумышленников. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь в установлении, как его личность, так и личность его сообщника.
Мужчине на фото 20-25 лет. Рост около 170 см, среднего телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном и рукавами серого цвета, спортивные брюки. Его сообщник также был одет в темную куртку с капюшоном и спортивные брюки.

Правоохранители обращаются к гражданам, внимательно вглядеться в фото. Если вы узнали человека, или владеете любой информацией, которая поможет раскрыть это дерзкое преступление, просьба сообщить в Сумской отдел полиции по телефонам: +38 (050) 307-20-05, +38 (050) 407-31-02, (0542) 66-72-04 или 102. Анонимность гарантируется, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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