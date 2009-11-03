Налоговая активизировалась

Предприниматели, торгующие на Центральном рынке, жалуются на постоянные проверки

Людмила Порсова

Третью неделю на Центральном рынке (ЦР) переполох: многие предприниматели стали выходить на работу через день, боясь проверок городской налоговой инспекции (ГНИ). «Эти проверки не приводят к выявлению нарушений. Предприниматели, почувствовав, что начинается настоящая травля, перестали ходить на рынок. Из-за этого они несут убытки», — рассказал председатель правления городского объединения «Правич», защищающего права предпринимателей ЦР, Игорь БУРЛАКА.

Результатом одной из таких проверок стал составленный 16 октября акт на предпринимателя Сергея УХАЛОВА. В то время как он отлучился на десять минут в туалет, нагрянули налоговики. «За товаром осталась наблюдать моя супруга. Инспектора потребовали показать документы, — в частности свидетельствующие о том, что она мой работник. Из-за того что ее фамилии не было в списке наемных работников, на меня составили акт», — рассказал Сергей Ухалов. Его объяснения инспектора слушать отказались, заставив написать объяснительную.

Предприниматель Анатолий ПЛЯХТУР считает, что в этот же день сотрудники налоговой инспекции незаконно требовали от него предъявить налоговую накладную: «Я торгую товаром, купленным за наличный расчет на официальных оптовых рынках. Там продается растаможенный и проверенный товар. Накладную, насколько мне известно, нужно иметь на лицензионный товар. Мужская верхняя одежда не входит в этот перечень».

Как сообщил начальник управления налогообложения доходов физических лиц ГНИ Василий НОСЕНКО, никакого давления на предпринимателей ЦР со стороны налоговых служб нет: «Предпринимателям нужно полностью выполнять требования законодательства, тогда проверок не будет». По его словам, предприниматель Ухалов, отлучаясь на несколько минут с торгового места и оставив жену присматривать за товаром, должен был накрыть свой товар. Поскольку он этого не сделал, то его жена фактически торговала, не будучи его наемным работником. А предприниматель Пляхтур должен был предъявить накладную, даже если свой товар он покупал на оптовом рынке.

Василий Носенко также объяснил, что 16 октября на территории ЦР работники ГНИ и ОБЭП провели плановые обследования документов предпринимателей. Причина проверки — сокращение по сравнению с прошлым годом на 30% поступлений доходов с физических лиц. В результате обследования были составлены 128 актов о нарушениях. Пока штрафные санкции по этим актам применятся не будут, но все нарушители дадут письменные объяснения. «Некоторые предприниматели действительно стали реже выходить на рынок, потому что они не заплатили налоги. Если у предпринимателя все документы в порядке, ему бояться нечего», — уточнил Василий Носенко.