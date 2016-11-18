Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.12 Понедельник

Налетай! Ярмарка в Сумах

Сегодня, 16:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Налетай! Ярмарка в Сумах

28 декабря в городе Сумы на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка к Новогодним и Рождественским праздникам, — сообщает информационный портал Сумского горсовета. На главной площади области лучшие аграрные и промышленные предприятия предложат покупателям праздничный ассортимент товаров,
По словам организаторов, на ярмарке будет представлен широкий выбор новогодних елок, украшений и подарков, высококачественная молочная продукция, свежее мясо, мясо-копченые и колбасные изделия, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, мука, крупы, зерно, мед, живая рыба, рыбопродукты и другая продукция высшего сорта на разные вкусы и предпочтения.

Напечатать Письмо автору Просмотров 48 Комментариев 0

читайте также
Кадры Сум: Акперов вместо Лантушенко
Кадры Сум: Акперов вместо Лантушенко
18.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 18.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 635 Комментариев 0
Славный рейтинг Сум 7 фото
Славный рейтинг Сум
20.10.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 20.10.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование Регион: Сумы Просмотров 268 Комментариев 0
В Сумах поход в ресторан закончился реанимацией
В Сумах поход в ресторан закончился реанимацией
19.09.2016, 09:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.09.2016, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 787 Комментариев 0
Затемнение в Сумах: когда и где
Затемнение в Сумах: когда и где
05.09.2016, 07:24 Новость
Панорама Панорама 05.09.2016, 07:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 258 Комментариев 0
Сумка, мотофестиваль и Дзидзьо. Три дня в Сумах (программа)
Сумка, мотофестиваль и Дзидзьо. Три дня в Сумах (программа)
02.09.2016, 20:20 Новость
Панорама Панорама 02.09.2016, 20:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 587 Комментариев 0
В Сумах снова горят авто (фото) 4 фото
В Сумах снова горят авто (фото)
02.09.2016, 13:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.09.2016, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 428 Комментариев 0
В Сумах снова отключат свет
В Сумах снова отключат свет
01.09.2016, 19:11 Новость
Панорама Панорама 01.09.2016, 19:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 94 Комментариев 0
Дни качества
Дни качества
01.09.2016, 15:46 Блог
Соломон Слабоженский Соломон Слабоженский 01.09.2016, 15:46 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
22.12.2016, 12:17
admin admin 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
16.12.2016, 12:36
admin admin 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Почему гвоздики? Читай подробней статью!
16.12.2016, 12:09
admin admin 16.12.2016, 12:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
15.12.2016, 14:36
admin admin 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 3
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
Вчера, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
Вчера, 23:37
Егорьев к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Прикольная штука - мы себе такую установили
Вчера, 15:58
http://tvgid.ua
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII