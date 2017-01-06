Налаживайте контакты: гороскоп на 11 января

11 января 2017 года — это отличное время для тесного взаимодействия с другими людьми. Сегодня можно попытаться установить перспективный деловой контакт или завязать знакомство с особой, обладающей большим авторитетом в обществе.

Овен:

Овнам сегодня суждено погрузиться в атмосферу любви и романтики. Вы не откажетесь от предложения своей второй половинки провести последний день новогодних каникул только вдвоём, и эта идея действительно окажется очень удачной.

Телец:

Тельцы проведут 11 января 2017 г в компании своих давних приятелей. До позднего вечера вы будете делиться впечатлениями о прошедших выходных, а затем отправитесь по домам, ведь завтра уже на работу.

Близнецы:

Близнецы сегодня откажутся отвечать на звонки и будут настойчиво игнорировать виртуальную переписку. Вашим главным желанием на этот день станет полная тишина и возможность побыть наедине со своими размышлениями.

Рак:

Раки сегодня пойдут на поводу у своих сиюминутных порывов. Ваши мечты о красивой фигуре рухнут как карточный домик в момент, когда вы в очередной раз не сможете устоять перед сочной отбивной или аппетитным тортом.

Лев:

Львы в этот день много сил потратят на примирение со своим давним оппонентом. Вы поймёте, что разногласия, существующие между вами и этим человеком, не преодолеть, а значит самое правильное решение — позволить друг другу иметь собственную позицию по тому или иному вопросу.

Дева:

Ранним утром этого дня Девы возьмут в руки камеру или фотоаппарат, чтобы запечатлеть последние дни уходящих новогодних каникул. Вечером, просматривая снятый материал, вы испытаете лёгкую грусть от того, что завтра опять на работу.

Весы:

Весы 11 января окажутся во власти нелепого заблуждения относительно своих чувств к кому-то из давних знакомых. Симпатия к другу противоположного пола будет принята вами за пылкую любовь, но уже очень скоро вы осознаете, что эта любовь — очередной плод вашего воображения.

Скорпион:

Сегодня Скорпионы поставят свою репутацию под большую угрозу. Предпосылкой для этого станет громкий конфликт, который разгорится между вами и незнакомым человеком в многолюдном общественном месте.

Стрелец:

Стрельцы посвятят этот день оживлённой интернет-переписке. Люди, с которыми вы сегодня вступите в тесный контакт, в будущем сами предложат вам организовать реальную встречу, чтобы продолжить общение.

Козерог:

Козероги 11 января 2017 окажутся во власти своих давних переживаний. Все препятствия, которые вы боитесь встретить на своём карьерном пути, исчезнут в тот самый момент, когда вы перестанете о них волноваться и думать.

Водолей:

Водолеям в этот день суждено оказаться во власти колдовских чар какой-то юной особы. Если вы связаны узами брака, постарайтесь строго пресекать свой каждый порыв продолжить с ней любого рода общение.

Рыбы:

Рыбам сегодня удастся разгадать какую-то сложную головоломку. Ответ на вопрос, который волновал вас очень давно, вы сможете отыскать в неожиданном месте (во время разговора с кем-то из друзей или при просмотре любимого кинофильма).