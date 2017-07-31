Водителям готовят очередной «сюрприз»: депутаты хотят ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде. Нарушителей ждут штрафы от 10 до 40 тыс и лишение прав до 10 лет, — сообщает РИА Новости Украина.
Наказание гривной: водителям готовят драконовские штрафы (инфографика)
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