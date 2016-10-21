Кто-то готовится весело встретить Новый год, а кто-то не менее «ответственно» его провожает. Во всяком случае, сумчане хотят так думать.
Накануне праздника в Сумах такое можно увидеть (фотофакт)
Кто-то готовится весело встретить Новый год, а кто-то не менее «ответственно» его провожает. Во всяком случае, сумчане хотят так думать.
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