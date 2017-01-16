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Находчивость не спасла сумчанина

Сегодня, 20:17 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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Находчивость не спасла сумчанина

За первый месяц 2017 года, патрульные зафиксировали 71 случай вождения в нетрезвом виде. Более того, любителей выпить за рулем не останавливают даже большие штрафы.
29 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о предположительно нетрезвого водителя, который управляет автомобилем ВАЗ на улице Степана Бандеры. Со слов заявителя, водитель несколько раз создал аварийно-опасные ситуации на дороге, и, несмотря на большой мороз, едет с открытым окном. За несколько минут полицейские заметили похожий автомобиль, который выезжал с АЗС, что на улице Белопольский путь, без включенного света фар.
30-летний мужчина за рулем имел признаки опьянения. В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения как в медицинском учреждении, так и с помощью алкотестера, — сообщает патрульная полиция Сум.

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