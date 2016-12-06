Начинай сначала

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Сумские машиностроители смогут принять участие в новом тендере на реконструкцию газотранспортной системы, если, конечно, «доживут»

На прошлой неделе сотрудники Сумского производственного объединения провели акцию протеста в Киеве, нардепы от Сумщины на заседаниях ВР всячески привлекали внимание к сложившейся на предприятии ситуации, но единственное, чего добились, – заверений о проведении нового тендера на закупку оборудования и работ для ПАО «Укртрансгаз» после уточнения технического задания.
7 декабря сумские машиностроители громко заявили о себе в Киеве, но желаемого так и не достигли. В двух акциях протеста под Кабмином и компанией «Нафтогаз Украины» приняли участие почти 600 работников СНПО, а также депутаты Сумского областного и городского советов.
«Мы больше года готовились к тендеру, это наш свет в конце тоннеля. Поскольку НАК «Нафтогаз» сказал свое слово, слово за премьер-министром. Он может разобраться в ситуации и отменить решение руководства компании. Мы требуем отменить решение НАКа и наказать тех, кто принял такое решение», — комментировал
гендиректор Сумского НПО Алексей Цымбал.
Далее митингующие колонной пошли к стенам НАК «Нафтогаза». Именно эта компания 2 декабря не согласовала закупку «Укртрансгазом» оборудования и работ у ПАО СНПО для реконструкции трех компрессорных станций. Ссылались на нецелесообразность такого заказа из-за проекта «Турецкий поток». В результате сумские и николаевские машиностроители потеряли заказ на модернизацию компрессорных станций «Ананьев», «Заднепровская» и «Южнобугская» с общей стоимостью работ в сумме 4,13 млрд грн. Три четверти этого заказа могло достаться сумчанам, что обеспечило бы их работой на ближайшие два года.
В пятницу 9 декабря во время «Часа вопросов к правительству» в ВР нардеп от Сум Олег МЕДУНИЦА спросил о судьбе тендера у Владимира Гройсмана.
Премьер-министр отметил, что тендер ПАО «Укртрансгаз» на соответствующее оборудование для газотранспортной системы был отменен в связи с тем, что южное направление сейчас не является перспективным. Сегодня необходимо менять технические параметры этого оборудования и проводить другую модернизацию.
««Нафтогаз» намерен скорректировать свои технические задачи, выставить их снова на прозрачный тендер через ProZorro. И все машиностроительные предприятия смогут принять участие в этом тендере, предложить качественные условия, выиграть и работать над укреплением газотранспортной системы нашего государства», — сказал Владимир Гройсман.

По данным департамента соцзащины населения, по состоянию на 8 декабря долги по зарплате на ПАО «Сумское НПО» составляют 46,652 млн грн., в то же время долг госбюджета по компенсации НДС – 11,5 млн грн.

Фото с фейсбука Дмитрия Хандурина
Заявили о себе. Сумчане под Кабмином скандировали «Работу». Они держали в руках плакаты с надписями «Кто будет кормить наши семьи?», «Требуем работу и зарплату» и «Руки прочь от государственных заказов»

Инна Стасова, «Панорама» №51

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