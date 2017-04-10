Реставрация конференц-зала ЦНАП на втором этаже админздания по ул. Горького,21 длилась около восьми месяцев. На все работы потратили 1,1 млн грн. из городского бюджета, — сообщает Муниципальный портал Сумского горсовета.
Зал оборудован самыми современными технологиями для проведения различных мероприятий, имеет большую площадь и функционал.
«Помещение, которое было почти невозможно использовать наконец отреставрировано. Этот зал будет открытым и доступным для общественных организаций города, ОСМД и других органов самоорганизации населения для проведения презентаций, конференций и других мероприятий», — отметила начальник управления« Центр предоставления административных услуг Алла СТРИЖОВА.
На ул. Горького в Сумах отреставрировали конференц-зал (фото)
Реставрация конференц-зала ЦНАП на втором этаже админздания по ул. Горького,21 длилась около восьми месяцев. На все работы потратили 1,1 млн грн. из городского бюджета, — сообщает Муниципальный портал Сумского горсовета.
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