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На трассе Киев-Сумы-Юнаковка произошло ДТП

Сегодня, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На трассе Киев-Сумы-Юнаковка произошло ДТП

10 июня в 13:13 в дежурную часть Недригайловского отделения полиции поступило сообщение о ДТП на трассе Киев-Сумы-Юнаковка с участием маршрутного такси Рута сообщением «Сумы-Ромны», в котором пострадали 10 человек. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что около с. Камышанка 59-летний житель Липовой Долины не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
В результате аварии восемь пассажиров с различными травмами были госпитализированы в Недригайловскую районную больницу:
41-летний сумчанин получил закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны головы и кисти рук.
50-летняя роменчанка – травму поясничного отдела позвоночника.
48-летняя жительница Ромен – травму шейного отдела позвоночника.
32-летняя сумчанка – травму тазобедренного отдела, ушиб плеча и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму.
53-летний житель Недригайловского района — ушиб грудной клетки и ключицы
16-летний житель Степановки Сумского района – закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану головы
41-летняя сумчанка – травму шейного отдела позвоночника
46-летняя роменчанка – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму плеча и многочисленные ссадины.
В Сумскую областную больницу доставлен 10-летний ребенок из Сум, который получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану уха, ушибы головы и грудной клетки. Сюда же направили и еще одну пострадавшую-
69-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, перелом ребер и травмой грудной клетки, — сообщили «Панораме» в Отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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