На трассе Харьков-Сумы строят новый мост (фото)

Работы должны закончиться в декабре-январе. «Губаревский путепровод разрушен полностью еще 10 лет назад. Работы продолжаются активно. Скоро завершим. Ориентируемся на декабрь-январь», — написала в фейсбуке глава Харьковской ОГА

Юлия Светличная и выложила фото. Ее коллега из Сумской области Николай Клочко поделился этой записью на своей странице.