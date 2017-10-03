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На трассе Харьков-Сумы строят новый мост (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Работы должны закончиться в декабре-январе. «Губаревский путепровод разрушен полностью еще 10 лет назад. Работы продолжаются активно. Скоро завершим. Ориентируемся на декабрь-январь», — написала в фейсбуке глава Харьковской ОГА
Юлия Светличная и выложила фото. Ее коллега из Сумской области Николай Клочко поделился этой записью на своей странице.

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