Работы должны закончиться в декабре-январе. «Губаревский путепровод разрушен полностью еще 10 лет назад. Работы продолжаются активно. Скоро завершим. Ориентируемся на декабрь-январь», — написала в фейсбуке глава Харьковской ОГА
Юлия Светличная и выложила фото. Ее коллега из Сумской области Николай Клочко поделился этой записью на своей странице.
На трассе Харьков-Сумы строят новый мост (фото)
Работы должны закончиться в декабре-январе. «Губаревский путепровод разрушен полностью еще 10 лет назад. Работы продолжаются активно. Скоро завершим. Ориентируемся на декабрь-январь», — написала в фейсбуке глава Харьковской ОГА
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