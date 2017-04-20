Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.06 Понедельник

На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото)

Сегодня, 08:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

На прошлой неделе на Театральной площади и во дворах многоэтажек по ул. Кондратьева уложили трубы. В четверг работы были в разгаре, а в воскресенье от вырытых «рвов» не осталось и следа.
Напомним, с начала мая начался ремонт на Театральной площади. Здесь демонтировали бордюры, сняли бетонные плиты и вырыли канавы под коммуникации.
В ремонт вложат 13 млн грн.из городского бюджета.

Напечатать Письмо автору Просмотров 209 Комментариев 0

читайте также
Весеннее обновление в Сумах
Весеннее обновление в Сумах
20.04.2017, 10:18 Новость
Панорама Панорама 20.04.2017, 10:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 249 Комментариев 0
На Привокзальной площади в Сумах ремонтируют колею
На Привокзальной площади в Сумах ремонтируют колею
19.04.2017, 12:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 19.04.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 201 Комментариев 0
Хождение по мукам в Сумах: три года без лифта (видео)
Хождение по мукам в Сумах: три года без лифта (видео)
19.04.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 153 Комментариев 0
Европе не понять: рейдерство в Сумах
Европе не понять: рейдерство в Сумах
19.04.2017, 09:10 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 663 Комментариев 0
Инспектор Грива побывал в Сумах (фото) 16 фото
Инспектор Грива побывал в Сумах (фото)
19.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 276 Комментариев 0
Реку в центре Сум превратили в свалку (фотофакт) 3 фото
Реку в центре Сум превратили в свалку (фотофакт)
18.04.2017, 17:05 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 18.04.2017, 17:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 386 Комментариев 0
«Евродворы» в Сумах (фотофакт) 2 фото
«Евродворы» в Сумах (фотофакт)
22.02.2017, 11:17 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 531 Комментариев 0
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
22.02.2017, 10:51 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.02.2017, 10:51 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 237 Комментариев 2
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 881 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 1
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
Сегодня, 15:40
Женя Колосенко к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно ...
17.06.2017, 09:40
Женя Колосенко к материалу
Дресс-код в Сумах – вышиванка
В моем регионе вышиванки есть у всех от малого, до старого, бывают разные на все случаи жизни. Сама вышиваю- сыну ...
17.06.2017, 09:38
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII