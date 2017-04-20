На прошлой неделе на Театральной площади и во дворах многоэтажек по ул. Кондратьева уложили трубы. В четверг работы были в разгаре, а в воскресенье от вырытых «рвов» не осталось и следа.
Напомним, с начала мая начался ремонт на Театральной площади. Здесь демонтировали бордюры, сняли бетонные плиты и вырыли канавы под коммуникации.
В ремонт вложат 13 млн грн.из городского бюджета.
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото)
На прошлой неделе на Театральной площади и во дворах многоэтажек по ул. Кондратьева уложили трубы. В четверг работы были в разгаре, а в воскресенье от вырытых «рвов» не осталось и следа.
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