На Театральной площади в Сумах снимают плиты (фото)

Вот уже больше двух недель (с 3 мая) на Театральной площади в Сумах продолжаются подготовительные работы по реконструкции. Ремонтники снимаю плиты уже около первой многоэтажки со стороны Альтанки. Напротив музея и вдоль всего переулка припаркован транспорт. Для удобства пешеходов оставлены плиты с одной стороны. Уже просматриваются места, где буду менять сети. В четверг 18 мая площадь выглядела «развороченной» (см. фото).