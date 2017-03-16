Вот уже больше двух недель (с 3 мая) на Театральной площади в Сумах продолжаются подготовительные работы по реконструкции. Ремонтники снимаю плиты уже около первой многоэтажки со стороны Альтанки. Напротив музея и вдоль всего переулка припаркован транспорт. Для удобства пешеходов оставлены плиты с одной стороны. Уже просматриваются места, где буду менять сети. В четверг 18 мая площадь выглядела «развороченной» (см. фото).
На Театральной площади в Сумах снимают плиты (фото)
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