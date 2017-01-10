На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель

С понедельника 13 февраля руководить ООО «Сумытеплоэнерго» будет Дмитрий ВАСЮНИН — первый заместитель, который до этого исполнял обязанности директора ООО «Евро-реконструкция» — руководил Дарницкой ТЭЦ. Александр РЫБАЛКО в комментарии журналистам прокомментировал свое увольнение «личными обстоятельствами». По его словам, решение согласовано с акционерами.

На этой неделе Дмитрий Васюнин будет защищать перед депутатской комиссией подкоректированную инвестпрограмму. Подробности в сюжете UA Суми.

