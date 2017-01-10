Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.02 Понедельник

На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель

Сегодня, 08:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель

С понедельника 13 февраля руководить ООО «Сумытеплоэнерго» будет Дмитрий ВАСЮНИН — первый заместитель, который до этого исполнял обязанности директора ООО «Евро-реконструкция» — руководил Дарницкой ТЭЦ. Александр РЫБАЛКО в комментарии журналистам прокомментировал свое увольнение «личными обстоятельствами». По его словам, решение согласовано с акционерами.
На этой неделе Дмитрий Васюнин будет защищать перед депутатской комиссией подкоректированную инвестпрограмму. Подробности в сюжете UA Суми.

Напечатать Письмо автору Просмотров 186 Комментариев 1

читайте также
Пресс-секретарем мэра Сум стал «политзаключенный»
Пресс-секретарем мэра Сум стал «политзаключенный»
10.01.2017, 12:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 695 Комментариев 0
В Сумах снова переполох (фото) 8 фото
В Сумах снова переполох (фото)
09.01.2017, 13:35 Новость
Панорама Панорама 09.01.2017, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 923 Комментариев 0
Предложение любимой по-сумски (фотофакт)
Предложение любимой по-сумски (фотофакт)
06.01.2017, 16:38 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 16:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 463 Комментариев 0
Бюджетные хлопоты в Сумах
Бюджетные хлопоты в Сумах
06.01.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 180 Комментариев 0
К сумскому театру подошли с тыла 3 фото
К сумскому театру подошли с тыла
01.11.2016, 09:15 Новость
Панорама Панорама 01.11.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 252 Комментариев 0
В Сумах ликвидируют порыв на Покровской (фото) 4 фото
В Сумах ликвидируют порыв на Покровской (фото)
31.10.2016, 15:13 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 15:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 238 Комментариев 0
Экстремальная фотоэкскурсия в Сумах (фото)
Экстремальная фотоэкскурсия в Сумах (фото)
31.10.2016, 14:14 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 444 Комментариев 0
Дорожный тупик в Сумах (фото) 6 фото
Дорожный тупик в Сумах (фото)
31.10.2016, 11:15 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 417 Комментариев 0
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • sumchik
    sumchik | Сегодня, 09:17

    Успешно реализовал материалы ОРД, наработанный во время работы в налоговой милиции?

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 428 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 326 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбирайте столичную квартиру на сайте 100realty.ua
08.02.2017, 19:21
admin admin 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Уличная наружная реклама
06.02.2017, 18:35
admin admin 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
последние комментарии
sumchik к материалу
В Сумах у лишенного прав водителя «арестовали» авто
"Полицейские вынесли руководителю постановление по части 3 статьи 126" Интересно, а ноговодители на авто у нас ездят?
Сегодня, 09:19
sumchik к материалу
На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель
Успешно реализовал материалы ОРД, наработанный во время работы в налоговой милиции?
Сегодня, 09:17
sumchik к материалу
Не разминулись в центре Сум (фото)
Водила хюндая, как и стадо аналогичных баранов, пёр по прямой с Кузнечной под знак "Только направо" и Полицгаишники ничего там ...
Сегодня, 09:16
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII