24 апреля состоялось очередное ежегодное собрание акционеров ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение». Присутствующие на мероприятии владельцы акций рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью наблюдательного совета предприятия. В частности, были поддержаны кандидатуры пяти претендентов на вхождение в этот контролирующий орган. По итогам голосования его состав остался неизменным. Таким образом, в наблюдательном совете Сумского НПО продолжают работать Эльвира Анатольевна Шумилова, Галина Владимировна Овденко, Евгений Евгеньевич Сарапулов, Владимир Матвеевич Лукьяненко, Алексей Владимирович Пертин. Отчетность о деятельности объединения за 2012-2016 годы, вопросы прибыли и убытков на данном собрании акционеров утверждены не были, — сообщает пресс-служба предприятия.
На Сумском НПО переизбран наблюдательный совет
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