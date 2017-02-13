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На Сумском НПО переизбран наблюдательный совет

Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На Сумском НПО переизбран наблюдательный совет

24 апреля состоялось очередное ежегодное собрание акционеров ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение». Присутствующие на мероприятии владельцы акций рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью наблюдательного совета предприятия. В частности, были поддержаны кандидатуры пяти претендентов на вхождение в этот контролирующий орган. По итогам голосования его состав остался неизменным. Таким образом, в наблюдательном совете Сумского НПО продолжают работать Эльвира Анатольевна Шумилова, Галина Владимировна Овденко, Евгений Евгеньевич Сарапулов, Владимир Матвеевич Лукьяненко, Алексей Владимирович Пертин. Отчетность о деятельности объединения за 2012-2016 годы, вопросы прибыли и убытков на данном собрании акционеров утверждены не были, — сообщает пресс-служба предприятия.

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