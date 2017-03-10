На Сумщины обнаружили миллионных уклонистов

Должностные лица фирмы, которая стала победителем государственных закупок и получала средства из бюджета в сфере строительства трамвайных электролиний, безосновательно завысили налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. Нарушители с января 2016 по февраль 2017 проводили различные «операции» с сомнительными киевскими контрагентами. В результате предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 1 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, следователь управления финансовых расследований внес сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении порушення по ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей». Санкция уголовной статьи предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.