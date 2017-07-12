На Сумщині запрацював цукровий завод

Сьогодні, 20 вересня, на Сумщині відбулася дуже приємна й знакова подія — були запущені потужності єдиного цукрового заводу, що зберігся в Сумській області і який кілька років не працював — у селищі Миколаївка Білопільського району. Ця подія стала можливою завдяки зусиллям мецената, Почесного консула Азербайджанської Республіки в Україні Афгана САЛМАНОВА. Він також залучив до участі в цьому проекті азербайджанську фірму ALKE. За словами Афгана Салманова, реконструкція заводу тривала чотири роки і весь цей час платилася заробітна плата та податки. У планах заводу — виробляти більше 40 тисяч тонн цукру. Цього буде цілком достатньо не тільки для того, щоб забезпечити потреби жителів області, але й для реалізації в інші області нашої країни і навіть для експорту. Цукор миколаївського заводу можна буде впізнати за маркуванням, адже на заводі запущена й сучасна сортувальна лінія. Афган Салманов з впевненістю говорить, що цукор буде доступним за ціною, адже вдале розташування заводу дозволить зекономити кошти на транспортування.

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