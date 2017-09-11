На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража

13 ноября в 23:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража на ул. Ивана Франко в Конотопе. О возгорании сообщили хозяева, которые услышали треск шифера.

До прибытия подразделений Службы спасения владельцы гаража и их соседи пытались самостоятельно справиться с пожаром, однако им не удалось этого сделать. На момент прибытия спасателей плямя полностью охватило кровлю деревянного гаража. Существовала угроза опрокидывания огня на расположенные рядом жилой дом и хозяйственную постройку, а также на квартиру соседей. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2 км от очага горения.

В 23:54 пожар был локализован, в 01:30 — ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.

В результате возгорания огнем уничтожена кровля и перекрытие гаража по всей площади, вещи домашнего обихода, стену гаража на площади 7 кв. м. Повреждены стены гаража по всей площади, стену жилого дома хозяев на площади 15 кв. м, 3 окна.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара — короткое замыкание электросети, — сообщает пресс-служб УГС ЧС Украины в Сумской области