На Сумщині прикордонники затримали автомобіль, в якому двоє українців перевозили зброю та боєприпаси

Учора неподалік від міжнародного автомобільного пункту пропуску «Юнаківка» прикордонники Сумського загону затримали автомобіль, в якому двоє українців перевозили зброю та боєприпаси.

До пункту пропуску «Юнаківка» зі сторони України одночасно під’їхали два автомобілі «BMW Х5» та «AUDI А4», обидва литовської реєстрації. Автомобіль «BMW Х5», в якому їхали двоє громадян України, прослідував на територію пункту пропуску для оформлення на виїзд до Росії, а автомобіль «AUDI А4» розвернувся перед пунктом пропуску, від’їхав на відстань близько 500 м та зупинився.

Охоронці кордону вирішили перевірити даний транспортний засіб та з’ясувати мету здійснення стоянки. Під час перевірки було з’ясовано, що в транспортному засобі знаходяться двоє громадян України, при цьому пасажир не мав при собі жодного документа, що посвідчуює особу. Також під час візуального огляду автомобіля прикордонники помітили під сидінням водія предмет, зовні схожий на пістолет.

На місце знаходження автомобіля вартові кордону негайно викликали групу реагування та повідомили взаємодіючі органи.

В подальшому спільною міжвідомчою групою, до складу якої увійшли представники Держприкордонслужби, Національної поліції та СБУ, під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні було виявлено рушницю з обрізаним дулом марки «БОБ-52» з двома набоями 16-го калібру, 2 радіостанції, 2 балаклави, комплект номерних знаків та рюкзак, в якому знаходилися 2 набої до обрізу 16-го калібру та 4 набої калібру 9 мм травматичної дії.

Крім цього, в салоні автомобіля під сидінням водія правоохоронці виявили травматичний пістолет марки «Форт-12РМ» з 12 набоями калібру 9 мм, в ящику для дрібних речей 1 мисливський ніж, а в дверцятах водія – трьохколійний металевий телескоп, електрошокер та монокуляр.

Наразі особу пасажира автомобіля «AUDI А4» встановлено, за порушення прикордонного режиму на обох чоловіків складені адміністративні матеріали за ст. 202 КУпАП. Крім цього, до Сумського відділу поліції направлене повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Громадяни України на автомобілі «AUDI А4», а також водій та пасажир автомобіля «BMW Х5», які можливо причетні до вищезазначеного правопорушення, доставлені до Сумського відділу поліції для проведення відповідних перевірочних заходів.