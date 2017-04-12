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06.05 Суббота

На Сумщине полиция раскрыла жестокое двойное убийство

Вчера, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине полиция раскрыла жестокое двойное убийство

В Конотопе 26-летний мужчина в пылу ссоры сначала зарезал своего товарища, а потом и свидетеля этого преступления — его отца. Чтобы избежать наказания за содеянное пытался «спрятаться» в психиатрической больнице. И просчитался. Принятыми оперативными мерами уже на следующий день правоохранители вычислили злоумышленника и доставили его в отделение полиции. Такая неуправляемая агрессия может стоить человеку пожизненного лишения свободы.
В 14:37 на пульт «102» поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи о том, что в частном доме находится труп мужчины со следами насильственной смерти.
Учитывая тяжесть преступления, на место происшествия прибыли руководители ГУНП области и отдела полиции, следственно-оперативная группа.
Во время осмотра помещения полицейские обнаружили тела уже двух мертвых лиц — 29-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами и перерезанным горлом и его 61-летнего отца, который также имел многочисленные ножевые ранения.
Во дворе дома также находилась жена умершего пенсионера, но учитывая, что женщина болеет, рассказать об обстоятельствах совершенного преступления она так и не смогла. Однако, оперативники выяснили, что семья злоупотребляла спиртными напитками. В тот день тоже не обошлось без застолья.
«Для проведения оперативно-розыскных мероприятий был задействован весь личный состав Конотопского отдела полиции, лучшие розыскные и следственные работники ГУНП области. В ходе которых установили свидетелей происшествия, а впоследствии и личность подозреваемого в совершении убийства, — рассказывает начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. — Им оказался 26-летний местный житель, который дружил с 29-летним потерпевшим. Задержать злоумышленника нам помогли Роменские коллеги. Ведь последний, чтобы избежать уголовной ответственности, с жалобами на здоровье обратился за помощью к Роменской психиатрической больнице».
Сначала человек отрицал свою вину, но под давлением полученных работниками полиции неопровержимых доказательств совершения преступления, признался. Рассказал, что в тот день заходил к другу в гости. Через словесное оскорбление со стороны потерпевшего, между ними возник конфликт. В пылу ссоры, он схватился за нож и начал наносить ему удары. Поскольку свидетелем этого события стал отец потерпевшего, злоумышленник, чтобы «замести» следы лишил жизни еще и пенсионера. В дальнейшем показал правоохранителям место куда выбросил нож, которым убил людей.
Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц) и по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины помещен в изолятор Конотопского отдела полиции. За совершенное преступление подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, — сообщает отдел коммуникаций ГУ ПН в Сумской области.

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