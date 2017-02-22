Воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины, Николаев) 15 марта заключила соглашение с ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон» о ремонтных услугах на 24,10 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
К декабрю должны выполнить технологическую подготовку производства и опытный ремонт поисково-спасательного вертолета Ми-14ПС №75099, а также его наземные и летные испытания.
По соглашению, вертолета и его агрегатам устанавливается межремонтные ресурсы 1 тыс ч. в течение восьми лет.
Закупку провели по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции, — сообщают Наші гроші.
На Сумщине займутся ремонтом вертолетов
Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины, Николаев) 15 марта заключила соглашение с ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон» о ремонтных услугах на 24,10 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
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