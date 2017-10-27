На Сумщине завершается ремонт автодороги Шостка-Кролевец (фото)

Автодорога Т 19-07, соединяющая север области с магистральной дорогой М-02, была построена около 50 лет назад, поэтому ее покрытие значительно деформировано.

Ремонтные работы по текущему среднему ремонту проводятся по всей протяженности трассы, а это 33,7 км. Сейчас осталось уложить около 1,5 км нижнего слоя из асфальтобетона и 5 км верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На уже отремонтированных участках начато нанесение дорожной разметки, необходимой и для удобства, и для безопасности участников дорожного движения.

Будут отремонтированы и 3 мостовых перехода, расположенные на автодороге, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.