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На Сумщине завершается ремонт автодороги Шостка-Кролевец (фото)

Сегодня, 14:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Автодорога Т 19-07, соединяющая север области с магистральной дорогой М-02, была построена около 50 лет назад, поэтому ее покрытие значительно деформировано.
Ремонтные работы по текущему среднему ремонту проводятся по всей протяженности трассы, а это 33,7 км. Сейчас осталось уложить около 1,5 км нижнего слоя из асфальтобетона и 5 км верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
На уже отремонтированных участках начато нанесение дорожной разметки, необходимой и для удобства, и для безопасности участников дорожного движения.
Будут отремонтированы и 3 мостовых перехода, расположенные на автодороге, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.

 

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