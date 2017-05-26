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На Сумщине застолье закончилось убийством

Сегодня, 19:50 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине застолье закончилось убийством

36-летний житель Тростянца даже не догадывался, что застолье с приятельницей станет для него роковым. Возникший конфликт с рюмкой решали с помощью лопаты, в результате чего человек погиб, а в отношении его подруги за убийство в полиции открыли уголовное производство.
В Тростянецкое отделение полиции поступило сообщение о конфликте между соседями на одной из улиц города. По указанному адресу выехали правоохранители, которые в одном из частных домохозяйств обнаружили тело убитого мужчины с явными признаками насильственной смерти.
«Погибшему — 36 лет, — комментирует Максим Войт, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. — Медики, которые также приехали по вызову, констатировали, что смерть мужчины, по предварительным выводам, наступила в результате полученных телесных повреждений, вызванных колюще-режущим предметом ».
Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что в тот день мужчина провел свое время в компании 46-летней соседки, с которой решили посидеть за бутылкой алкоголя. Когда застолье было в самом разгаре, а водка уже заканчивалась, между ними возник конфликт, в результате чего женщина схватила лопату и начала наносить им удары.
Очевидцы конфликта утверждают, что мужчина пытался убежать от своей обидчице, но не смог из-за сильного алкогольного опьянения.
Сегодня злоумышленница задержана и дает показания. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За убийство соседа женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет, — сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области

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