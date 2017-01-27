На Сумщине зарегистрировано 63 случая острых кишечных инфекций

В области зарегистрировано 63 случая острых кишечных инфекций, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость регистрировалась в городе Сумы и 9 районах области в виде единичных случаев, кроме 3 семейных ячеек по 2 случая в Путивльском районе и городах Конотоп и Ромны. Больше всего заболеваний зарегистрировано в областном центре — 57%. Среди детей до 17 лет заболело 39 человек, что составляет 62% от общего количества заболевших.