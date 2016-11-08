На Сумщине запустили котельную на альтернативных видах топлива

Подарком под Новогоднюю елку для жителей поселка Краснополье стало введение в строй реконструированной центральной котельной по ул. Победы. Обустройство котельной тремя твердотопливными котлами мощностью 1 МВТ каждый было осуществлено за счет средств Государственного фонда регионального развития. Общая стоимость проекта составила 2,1 млн грн., из них средства ГФРР – 1,6 млн грн., средства местного бюджета – 500 тыс. грн, — сообщает пресс-служба Сумского облсовета.