На Сумщине запланирована реконструкция стадиона

До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию обновленный стадион «Звезда» в городе Шостка. Стадион пользуется большим спросом у жителей города. Он рассчитан на 900 зрителей, здесь работает 5 спортивных секций для занятий: футболом, лыжными гонками, волейболом, баскетболом, где занимаются различные возрастные группы. На стадионе проводятся городские и областные соревнования.

Реконструкция стадиона не проводилась ни разу с момента ввода объекта в действие. В 2016 году за счет субвенции из госбюджета начались работы по реконструкции здания. Проведены работы по частичной реконструкции футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадки.

По сообщению информационного сайта о государственных закупках ua-tenders.com, Управление капитального строительства Шосткинского горсовета проводит электронные торги в системе Prozorro. Предметом закупки открытых торгов является реконструкция стадиона «Звезда» в г. Шостке. Планируется — реконструкция основы с обустройством искусственного покрытия футбольного поля; ограждение стадиона; реконструкция 4 волейбольных площадок с их ограждением; монтаж покрытия баскетбольной площадки.

Проведение торгов запланировано на 9 октября.

На проведение работ направлено 5 849 850 грн. Большая часть средств выделена из Государственного фонда регионального развития. В реализации проекта участвует горсовет Шостки.