На Сумщине закупят запчасти у чешского дилера россиян

ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» ГК«Укроборонпром» 18 мая заключило соглашение с компанией« Czechoslovak Export Ltd. »(Чехия) о закупке частей вертолетов на $582 тыс, или 15,38 млн грн. Об этом сообщает Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

В этом году поставят 10 комплектов лопастей рулевого винта вертолета неизвестной модели в среднем по $58 тыс.

Фирма «? Eskoslovensk? exportn? spol. s r.o. »продает в Чехии запчасти к различным самолетов и вертолетов, преимущественно российских.