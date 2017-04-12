8 июня в 2:50 возле дома №2 по ул. Свободы в Шостке загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero, который принадлежит 32-летнему местному жителю. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке. Вследствие пожара выгорел моторный отсек автомобиля, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине загорелся автомобиль
Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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