На Сумщине загорелся автомобиль

8 июня в 2:50 возле дома №2 по ул. Свободы в Шостке загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero, который принадлежит 32-летнему местному жителю. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке. Вследствие пожара выгорел моторный отсек автомобиля, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.