Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.03 Пятница

На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты

Сегодня, 17:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты

Начисленная заработная плата штатного работника в январе составила, в среднем 5097 грн, что на 47,5% больше, чем в январе 2016 г. и одновременно в 1,6 раза превысила законодательно установленный уровень минимальной заработной платы (3200 грн). Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с январем 2016 г. увеличилась на 27,7%.
В течение января сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятиях увеличилась на 9,9 млн грн и на 1 февраля составила 112,5 млн грн. При этом 78,9 млн грн должны своим работникам экономически активные предприятия (среди которых ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», «Конотопский механический завод», ООО «Маш-Сервис»), остальное задолжали предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили свою деятельность, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 40 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине два руководителя перестали быть и.о.
На Сумщине два руководителя перестали быть и.о.
07.02.2017, 14:18 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.02.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 523 Комментариев 0
На Сумщине спасают рыбу от удушья (фото) 2 фото
На Сумщине спасают рыбу от удушья (фото)
07.02.2017, 13:18 Новость
Панорама Панорама 07.02.2017, 13:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 222 Комментариев 0
Кадры Сумщины: уволен из-за недоверия
Кадры Сумщины: уволен из-за недоверия
07.02.2017, 12:22 Новость
Панорама Панорама 07.02.2017, 12:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 161 Комментариев 0
Николай Лушпиенко: «Ми не можемо сповільнювати темпи роботи!» (фото) 3 фото
Николай Лушпиенко: «Ми не можемо сповільнювати темпи роботи!» (фото)
03.02.2017, 16:04 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 16:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 165 Комментариев 0
На Сумщине нашли место для Сквера защитникам Отечества (видео)
На Сумщине нашли место для Сквера защитникам Отечества (видео)
03.02.2017, 11:04 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 159 Комментариев 0
Кадры Сумщины: исключили за неправильное голосование
Кадры Сумщины: исключили за неправильное голосование
01.02.2017, 11:05 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 287 Комментариев 0
Невыездные: на Сумщине намерены бороться против маразма железнодорожников
Невыездные: на Сумщине намерены бороться против маразма железнодорожников
31.01.2017, 11:05 Новость
Панорама Панорама 31.01.2017, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 199 Комментариев 0
Кадры Сумщины: назначения в полиции
Кадры Сумщины: назначения в полиции
24.11.2016, 09:10 Новость
Панорама Панорама 24.11.2016, 09:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 234 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Від борця до поп-ікони: у Києві митці та літературознавці дискутували про постать Шевченка
Сегодня, 14:38
admin admin Сегодня, 14:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 5 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 386 Комментариев 0
Опросы

Улучшилась ли ситуация в городе с общественным транспортом за последние 3 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Аккумулятор для смартфона: выбираем правильно
Сегодня, 10:37
admin admin Сегодня, 10:37 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Продвижение сайта заказывайте в компании topseo.ua
Вчера, 18:24
admin admin Вчера, 18:24 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Компания Буки поможет вам быстро выучить польский язык
07.03.2017, 12:20
admin admin 07.03.2017, 12:20 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
За кожаной мужской курткой отправляемся на Roksan.ua
06.03.2017, 14:17
admin admin 06.03.2017, 14:17 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Редут на Сумщине: что было (фото)
Лавров потребовал снять транспортную блокаду ОРДЛО http://zn.ua/UKRAINE/lavrov-potreboval-snyat-transportnuyu-blokadu-ordlo-241604_.html Теперь Ричкаля и его команду можно без сомнений называть коллаборантами.
Сегодня, 10:12
chupaka к материалу
Дурной пример: транспорт в Сумах
А конкретно Александр Мироненко писал следующее о потенциальном желании Лысенко взять откат с троллейбусов: "Сколько же стоит большой автобус 100+? ...
Сегодня, 10:05
chupaka к материалу
Лучше перебдеть: в центре Сум работает полиция
Неправильно припарковался наверное. Бдительность наших полицейских не имеет границ!
Вчера, 13:10
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII