На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты

Начисленная заработная плата штатного работника в январе составила, в среднем 5097 грн, что на 47,5% больше, чем в январе 2016 г. и одновременно в 1,6 раза превысила законодательно установленный уровень минимальной заработной платы (3200 грн). Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с январем 2016 г. увеличилась на 27,7%.

В течение января сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятиях увеличилась на 9,9 млн грн и на 1 февраля составила 112,5 млн грн. При этом 78,9 млн грн должны своим работникам экономически активные предприятия (среди которых ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», «Конотопский механический завод», ООО «Маш-Сервис»), остальное задолжали предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили свою деятельность, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.