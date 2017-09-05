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На Сумщине задержали разбойников с битой (фото)

Вчера, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Сотрудники Шосткинского отдела полиции по «горячим следам» задержали трех молодых жителей Шостки, совершивших разбойное нападение на сторожа арендованного пруда в селе Клышки Шосткинского района. Об этом в соцсетях сообщил руководитель отдела Валерий Строкач и выложил фото.
«Подозреваемым 18 и 19 лет. Ночью они проникли в сторожку на берегу озера и, угрожая 43-летнему мужчине битой, забрали из охраняемого ставка 160 килограммов живой рыбы. Свой трофей загрузили в автомобиль такси и скрылись. По дороге в город их перехватил очередной наряд группы реагирования патрульной полиции.
Сейчас криминальная троица находится в изоляторе временного содержания. В отношении них открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Их судьбу решит суд, однако, санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы», — написал он.

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