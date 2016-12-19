На Сумщине задержали очередного мздоимца

На Сумщине разоблачили полицейского, который требовал от подчиненного неправомерную выгоду

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности в Сумской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства командиром взвода Роменского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Сумской области неправомерной выгоды от своего подчиненного за непривлечение его к ответственности.

Милиционер, который имеет специальное звание капитан полиции, требовал деньги для дальнейшей передачи одному из руководителей сектора Роменского отдела полиции. Сегодня, 16 января 2017, полицейского задержан непосредственно после получения им 5 тыс грн.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении командиру взвода по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба ведомства.