Проводник пытался переместить поездом из Молдовы в Россию четверть тонны мяса
Вчера в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни не допустили незаконного перемещения через границу мясопродукции.
В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда пограничный наряд в яме вместо белья обнаружил 7 мешков с 250 килограммами мясной продукции.
Таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 37-летний гражданин Молдовы.
Сейчас на правонарушителя составлен админпротокол, товар изъят, — сообщает пресс-служба ведомства.
На Сумщине задержали мясную «контрабанду» (видео)
Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Проводник пытался переместить поездом из Молдовы в Россию четверть тонны мяса
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