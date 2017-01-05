На Сумщине задержали мясную «контрабанду» (видео)

Проводник пытался переместить поездом из Молдовы в Россию четверть тонны мяса

Вчера в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни не допустили незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда пограничный наряд в яме вместо белья обнаружил 7 мешков с 250 килограммами мясной продукции.

Таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 37-летний гражданин Молдовы.

Сейчас на правонарушителя составлен админпротокол, товар изъят, — сообщает пресс-служба ведомства.