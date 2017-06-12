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На Сумщине задержали криминального авторитета (фото)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею и пограничниками задержали на Сумщине криминального авторитета, который нелегально въехал в Украину с территории РФ.
Правоохранители обнаружили гражданина одной из закавказских стран 15 августа в электропоезде «Шостка — Киев». Оперативники спецслужбы установили, что мужчина был неоднократно судим в родной стране. В Украине он попал вне таможенного и пограничного контроля.
Криминальный авторитет планировал приехать в Одесскую область в один из этнических группировок и организовать ряд тяжких преступлений в регионе.
По словам задержанного, он в 1999 году был впервые осужден за кражу транспортного средства на срок шесть месяцев. В 2004 году во второй раз был привлечен к уголовной ответственности за угон автотранспорта, вооруженную перестрелку и незаконное хранение наркотиков и получил двадцать три года заключения. В 2015 году, после 11 лет отбывания наказания, был амнистирован.
Сейчас решается вопрос о выдворении криминального авторитета в его родной страны, — сообщает пресс-служба УСБУ в Сумской области.

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