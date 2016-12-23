На Сумщине задержали «друга» ФСБ

Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской.

Русский переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья.Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, — сообщает Пресс-центр СБ Украины