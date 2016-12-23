Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской.
Русский переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья.Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, — сообщает Пресс-центр СБ Украины
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
Сегодня, 14:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской.
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