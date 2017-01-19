На Сумщине задержали авто с гербицидами (фото)

10 марта в Великописаревском районе в результате совместных действий пограничников Сумского отряда совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и ВБКОЗ УСБУ в Сумской области была пресечена попытка незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии товаров народного потребления.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в ходе реализации информации, полученной оперативными сотрудниками СБУ, общая межведомственная группа при проверке госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Поповка и российским Сподарюшине в непосредственной близости от границы заметила автомобиль «Мерседес» украинской регистрации и одного человека, который выгружал коробки. Заметив приближение служебного автомобиля, мужчина пытался скрыться с места происшествия, но во время преследования правоохранители догнали и задержали беглеца. Им оказался 49-летний гражданин Украины. Осмотрев место, правоохранители обнаружили 9 коробок, в каждой из которых находились по две 10-литровые канистры с гербицидами. В автомобиле также находился идентичный груз. Общий вес задержанных гербицидов, которые правонарушитель пытался незаконно переместить через границу в Россию, составила около 5 тонн. Правоохранители выясняют все обстоятельства приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы.