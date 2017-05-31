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На Сумщине за последние четыре дня произошло 12 ДТП

Вчера, 15:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине за последние четыре дня произошло 12 ДТП

В Главном управлении Национальной полиции проанализировали аварийность на автодорогах области. Правоохранители обсудили ситуацию, которая сложилась за последние четыре дня и разработали ряд профилактических и практических мероприятий, призванных улучшить положение дел.
В течение первых дней июня на улично-дорожной сети области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, из которых 9 ДТП — с пострадавшими. В результате аварий погибли 3 человека, в том числе — 1 ребенок, еще 13 граждан получили телесные повреждения, из них трое — дети.
Чтобы обсудить причины, которые привели к столь тяжелым последствиям, и разработать меры, чтобы предупредить и предотвратить подобное, начальник ГУНП области Николай Лушпиенко собрал на оперативное совещание руководителей всех соответствующих служб и структурных подразделений.
«Категорически недопустимая ситуация, когда гибнут люди, тем более — дети, — подчеркнул главный полицейский области. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы исправить положение дел, сложившееся в настоящее время на автодорогах области».
В своем выступлении заместитель начальника УПД ГУНП Федор Кравченко назвал наиболее распространенные причины совершения дорожно-транспортных аварий. Это управление транспортным средством пьяным водителем, превышение безопасной скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков и правил маневрирования. Отдельно отметил, что в ряде случаев водители скрылись с места совершения ДТП, оставив без помощи пострадавших или своих же пассажиров. Особую обеспокоенность у руководителя полиции области вызвали последние события, произошедшие на автодорогах области с 1 по 5 июня.
1 июня был совершен наезд на ребенка-велосипедиста в Краснопольском районе. Водитель с места происшествия скрылся, ребенок погиб. Благодаря принятым оперативным мерами работники полиции нашли беглеца и открыли отношении него уголовное производство. В тот же день был совершен наезд на пешехода в Сумском районе. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы. Водитель-нарушитель также скрылся с места происшествия. По его розыск сегодня ориентирован весь личный состав полиции области.
3 июня серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Тростянецком районе. Там водитель легковушки столкнулся с грузовиком, в результате чего тяжело пострадал сам, тяжелых травмы получили и его два малолетних сына. Еще пять человек, среди которых трехлетний ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в г. Шостка, во время которой водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
На следующий день произошли сразу четыре ДТП. Так, в Лебедине водитель легковушки совершил наезд на женщину-велосипедиста, результате чего последняя получила переломы конечностей. Водитель с места происшествия скрылся. В тот же день он был задержан работниками полиции. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Конотопе пьяный водитель «ВАЗа» совершил наезд на электроопору, в результате чего пассажирка его авто погибла на месте происшествия. Телесные повреждения различной степени тяжести получили участники дорожного движения еще в Роменском, Недрыгайловском и Ямпольском районах.
Анализируя ситуацию, участники совещания отметили, что самые резонансные аварии были совершены преимущественно водителями в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее и ночное время. Были определены наиболее опасные автодороги, которые требуют наиболее пристального внимания со стороны полиции, и осторожность — от участников дорожного движения. Такими были признаны магистрали Копти-Глухов-Бачевск, Батурин-Конотоп-Сумы, Сумы-Путивль-Глухов., Киев-Сумы-Юнаковка.
Присутствовавшие очертили ряд профилактических и практических мер, которые должны улучшить ситуацию с аварийностью на дорогах области. Прежде всего предсказания передвижных постов групп быстрого реагирования, особенно на автодорогах государственного значения, должны следить за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения; привлечение на такие дежурства работников патрульной полиции; дополнительное отработки основных транспортных направлений в вечернее и ночное время. Таргетинг работников полиции, заступают на дежурство в составе экипажей, на выявление и документирование аварийно-опасных нарушений ПДД, особенно фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, принципиальное реагирование на нарушение правил, норм и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, оказания помощи участникам дорожного движения. В связи с повышенной аварийностью на неосвещенных участках дорог руководителям структурных подразделений на местах было рекомендовано обратиться в органы местного самоуправления в решении вопроса по обеспечению освещения уличной сети. А также установка камер видеонаблюдения, организации ремонта автомобильных дорог и контроля за соблюдением определенных правилами парковки транспортных средств.
Кроме того, полицейские обращаются к широкой общественности с призывом информировать службу «102» о любых нарушениях правил дорожного движения как водителями, так и другими участниками дорожного движения а также сообщать марки и номера транспортных средств, водители которых, находясь в нетрезвом состоянии, отправляются в дорогу — это даст возможность работникам полиции вовремя остановить нарушителя и предотвратить ДТП с тяжелыми последствиями, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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