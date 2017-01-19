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На Сумщине взялись за межобластные перевозки

Сегодня, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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На Сумщине взялись за межобластные перевозки

Рабочая группа по совершенствованию реализации мер государственного контроля за соблюдением требований действующего законодательства при осуществлении пассажирских перевозок на автобусных маршрутах общего пользования наработала первые совместные решения по урегулированию ситуации с нерегулярными перевозками на межобластных направлениях.
Как прокомментировал первый заместитель председателя облгосадминистрации Александр МАРЧЕНКО, во время заседания члены рабочей группы, в состав которой вошли представители облгосадминистрации, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, перевозчиков, общественных организаций, контролирующих и правоохранительных органов, пришли к согласию относительно необходимости урегулирования организации и осуществления нерегулярных перевозок на межобластных маршрутах.

По его словам, данный вопрос будет решаться в двух направлениях.
Облгосадминистрация взяла на себя обязательство подготовить и предоставить предложения к Мининфраструктуры и народных депутатов от Сумщины о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» в части упорядочения видов пассажирских перевозок.
Перевозчики, осуществляющие рейсы по межобластными автобусными маршрутами в режиме нерегулярных, в свою очередь, в кратчайшие сроки должны привести документацию, необходимую для организации деятельности, в соответствие с требованиями действующего законодательства.
В настоящее время готовится обращение в Государственную службу Украины по безопасности на наземном транспорте относительно невыполнения перевозчиками, которые имеют разрешение на обслуживание межобластных маршрутов перевозок в соответствии с условиями конкурса и возможного аннулирования этих разрешений и проведения нового конкурса, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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