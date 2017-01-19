На Сумщине выплатили лишнюю соцпомощь переселенцам

Специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области во время ревизии законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи, льгот, субсидий и других выплат, осуществляемых за счет государственного и местных бюджетов в Управлении социальной защиты населения Конотопского городского совета, обнаружили потери на сумму более 203 тыс. грн.

Так, в органе социальной защиты населения в течение января 2014 – октября 2016 гг. необоснованно назначили и выплатили из бюджета более 200 тыс. грн адресной помощи внутренне перемещенным лицам, которые предоставили недостоверные сведения о своем имущественном и финансовом состоянии, а также ложную информацию относительно трудоустройства.

О результатах ревизии проинформировано Конотопскую местную прокуратуру, — сообщает Государственная аудиторская служба.