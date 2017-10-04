На Сумщине вынесен приговор за мусорную люстрацию (видео)

На Сумщине суд вынес приговор активисту, который бросил в мусорный бак мэра Конотопа. Следствие длилось три года. Дело передавали из местной милиции в Генпрокуратуру, из областной в военную прокуратуру. И, наконец, Белопольский суд признал виновным Спартака Сергиенко в хулиганстве и препятствовании деятельности должностного лица, — сообщает ТСН.

При этом экс-мэр Конотопа Василий Дзед, который оказался в мусорном баке, в суд ни разу не появлялся и своих претензий к активисты не предъявлял.