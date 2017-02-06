На Сумщине вычислили студента, обворовывавшего подростков

В Ромнах 18-летний учащийся одного из учебных заведений, чтобы заработать денег, обворовывал своих сверстников и школьников. Злоумышленник похищал гаджеты и дорогостоящие мобильные телефоны, которые те оставляли в раздевалках училищ или других учебных заведениях.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась мать 13-летнего школьника. Женщина рассказала, что пока ее сын находился на занятии по баскетболу в одном из местных училищ, из кармана его куртки, которая находилась в раздевалке, исчез мобильный телефон. Сотрудники полиции, проведя проверку, сразу установили, что к краже может быть причастен 18-летний местный парень, который является студентом того же училища. Его и решили допросить.

«В содеянном парень сознался, — говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. — Юноша объяснил, что хорошо знал, когда в спортзале идут занятия. А потому, свободно зайдя в раздевалку и, поискав по карманам вещей, взял понравившийся мобильный телефон, который сразу продал своему знакомому. Но во время проверки полицейские также установили, что парень причастен еще к двум эпизодам — к краже гаджета 17-летнего студента в доме культуры, пока тот был на репетиции, и к исчезновению мобильного телефона и кошелька с деньгами 15-летней школьницы ».

Кое-что из похищенного работникам полиции удалось вернуть их владельцам. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направлено в суд. Студенту грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщает Сектор коммуникаций ГУ НП в Сумской области.