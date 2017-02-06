Панорама / сумы / новости / события / комментарии
31.03 Пятница

На Сумщине вычислили студента, обворовывавшего подростков

Сегодня, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине вычислили студента, обворовывавшего подростков

В Ромнах 18-летний учащийся одного из учебных заведений, чтобы заработать денег, обворовывал своих сверстников и школьников. Злоумышленник похищал гаджеты и дорогостоящие мобильные телефоны, которые те оставляли в раздевалках училищ или других учебных заведениях.
В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась мать 13-летнего школьника. Женщина рассказала, что пока ее сын находился на занятии по баскетболу в одном из местных училищ, из кармана его куртки, которая находилась в раздевалке, исчез мобильный телефон. Сотрудники полиции, проведя проверку, сразу установили, что к краже может быть причастен 18-летний местный парень, который является студентом того же училища. Его и решили допросить.
«В содеянном парень сознался, — говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. — Юноша объяснил, что хорошо знал, когда в спортзале идут занятия. А потому, свободно зайдя в раздевалку и, поискав по карманам вещей, взял понравившийся мобильный телефон, который сразу продал своему знакомому. Но во время проверки полицейские также установили, что парень причастен еще к двум эпизодам — к краже гаджета 17-летнего студента в доме культуры, пока тот был на репетиции, и к исчезновению мобильного телефона и кошелька с деньгами 15-летней школьницы ».
Кое-что из похищенного работникам полиции удалось вернуть их владельцам. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направлено в суд. Студенту грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщает Сектор коммуникаций ГУ НП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Наезд с последствиями на Сумщине
Наезд с последствиями на Сумщине
06.02.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 183 Комментариев 0
Самострел на Сумщине
Самострел на Сумщине
03.02.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 263 Комментариев 0
Дело на миллион: обыски на Сумщине (фото) 4 фото
Дело на миллион: обыски на Сумщине (фото)
01.02.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 227 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото) 2 фото
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото)
30.01.2017, 16:09 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 16:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 157 Комментариев 0
Уже 20: суициды на Сумщине
Уже 20: суициды на Сумщине
30.01.2017, 15:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.01.2017, 15:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 278 Комментариев 1
Кадры Сумщины: мздоимца в погонах уволят
Кадры Сумщины: мздоимца в погонах уволят
27.01.2017, 14:22 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 14:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 253 Комментариев 0
Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)
Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)
27.01.2017, 13:31 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 13:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 510 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП со смертью
На Сумщине снова ДТП со смертью
12.12.2016, 13:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 538 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 441 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
29.03.2017, 10:15
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Создайте свой уникальный мир с 3д-фотообоями от ТМ Walldeco
27.03.2017, 14:50
admin adminych admin adminych 27.03.2017, 14:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах разгорелись дискуссии о судьбе МЦ «Романтика»
"Впрочем, точку на непродуманном проекте могут поставить городские власти, но очевидно, что они не готовы слышать аргументы «против»." - еще ...
Вчера, 14:32
Сергей Федоров к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контраБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в 2000г., ...
28.03.2017, 22:40
chupaka к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Кстати, мы за свой украинский уголь в апреле будем платить 83,07 дол. Тогда как в Роттердаме цена более качественного ...
28.03.2017, 13:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII