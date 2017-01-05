В связи со значительными деформациями дорожного покрытия и с целью сохранения его от дальнейшего разрушения при весеннем переувлажнении верхних слоев земляного полотна, в период с 1 марта по 15 апреля вводится ограничение движения транспортных средств, других самоходных машин и механизмов автомобильными дорогами общего пользования Сумской области с осевой нагрузкой более 7 тонн – на дорогах государственного значения (национальных, региональных, территориальных) и с осевой нагрузкой более 5 тонн — на всей сети автомобильных дорог местного значения (областных, районных), — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
На Сумщине введут ограничения на движение транспорта
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