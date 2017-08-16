На Сумщине вспыхнул мужчина

6 октября в Кролевецком районе не совсем трезвый 41-летний местный житель курил и держал в руках открытую бутылку бензина. Сейчас можно только предполагать, почему упала зажженная сигарета и как она взаимодействовала с бензином. Но результат этого взаимодействия сейчас пытаются спасти медики: мужчина получил ожог пламенем 2-3 степени, у него обожжено 35% тела- голова,шея, туловище, конечности. Кроме того у пациента ожоговый шок и ожог верхних дыхательных путей,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.