На Сумщине временно заменили Коваленко

Исполняющей обязанности председателя Хозяйственного суда Сумской области назначена Елена Резниченко, которая до этого занимала должность заместителя председателя. Елена Резниченко работает в судебной системе более 17 лет. Окончила Украинский национальную юридическую академию (сейчас им. Ярослава Мудрого) с отличием. После обучения занималась преподавательской деятельностью. Имеет соответствующий опыт работы, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, — сообщает пресс-служба организации.

Напомним, решением общего собрания судей от 5 ноября было удовлетворено заявление Александра Коваленко об увольнении его с административной должности председателя Хозяйственного суда Сумской области.