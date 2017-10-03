Исполняющей обязанности председателя Хозяйственного суда Сумской области назначена Елена Резниченко, которая до этого занимала должность заместителя председателя. Елена Резниченко работает в судебной системе более 17 лет. Окончила Украинский национальную юридическую академию (сейчас им. Ярослава Мудрого) с отличием. После обучения занималась преподавательской деятельностью. Имеет соответствующий опыт работы, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, — сообщает пресс-служба организации.
Напомним, решением общего собрания судей от 5 ноября было удовлетворено заявление Александра Коваленко об увольнении его с административной должности председателя Хозяйственного суда Сумской области.
На Сумщине временно заменили Коваленко
Исполняющей обязанности председателя Хозяйственного суда Сумской области назначена Елена Резниченко, которая до этого занимала должность заместителя председателя. Елена Резниченко работает в судебной системе более 17 лет. Окончила Украинский национальную юридическую академию (сейчас им. Ярослава Мудрого) с отличием. После обучения занималась преподавательской деятельностью. Имеет соответствующий опыт работы, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, — сообщает пресс-служба организации.
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