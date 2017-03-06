На Сумщине вредителей отпугивали пиротехникой (фото)

Работникам криминальной полиции Недригайловского отделения поступила информация, что 51-летний военнослужащий, проживающий в одном из сел района, незаконно хранит боеприпасы. В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. Получив решение суда, они провели обыск домовладения военнослужащего.

В его гараже и летней кухне полицейские обнаружили два десятка патронов калибра 7,62 мм, три сигнальные мины различных систем, семь ручных дымовых гранат, восемь сигнальных зарядов и один имитационный патрон. Мужчина рассказал, что все найденные предметы вывоз из зоны АТО, где проходил службу до прошлой осени, и все это время использовал их как средство для отпугивания полевых вредителей ».

Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертное исследование. А по данному факту следственными открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». За содеянное уголовное правонарушение мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области