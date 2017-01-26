На Сумщине востребованы рабочие и специалисты

На Сумщине в течение января-февраля в центрах занятости статус безработного получили 6244 человека. С начала года при содействии государственной службы занятости трудоустроено 1676 человек, из них больше всего в г.Сумы — 364 человека, Шосткинском районе — 273 и Конотопском — 149 человек. На конец февраля на учете оставалось 16,6 тыс. безработных, что на 12% меньше, чем в прошлом году. При этом в базе вакансий насчитывалось 1545 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая шестая — для работников сферы торговли и услуг, каждая седьмая — для квалифицированных рабочих с инструментом, каждый десятый — для профессионалов или для специалистов.

Средний размер пособия по безработице в феврале 2017 г. составил 1789 грн против 1450 грн в феврале 2016 г., — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.