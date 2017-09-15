На Сумщине восстановят газоснабжение всех сел

Добыча газа и обеспечение газоснабжения во всех районах области восстанавливается. 26 сентября «Укрнафта» наконец получила от Госгеонедра долгожданное спецразрешения на недропользование. И теперь компания как можно скорее намерено продолжить добычу газа на Сумщине. И, что особенно важно для жителей области, возобновить газоснабжение в 8 населенных пунктов Липоводолинского и Роменского районов. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО.

«Множество официальных писем были направлены в ПАО «Укрнафта», Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Кабинета Министров Украины, Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, Государственной службы геологии и недр Украины и вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона.

И, в конце концов, Сумскую область услышали. Нас услышали! Жители всех населенных пунктов Липоводолинского и Роменского районов будут с газом. Это наша с вами маленькая ПОБЕДА !!!!!», — написал он и поблагодарил всех причастных.

Напомним, с 9 июня более 320 бытовых потребителей региона остались без голубого топлива на неопределенный период.