После устранения выявленных недостатков продолжается ремонт на автомобильной дороге Р-44 Сумы-Путивль-Глухов. В этом году запланировано восстановление 4 километров дорожного полотна с 23 по 27 км. Сейчас идет устройство выравнивающего слоя. Общая протяженность автодороги, построенной почти 50 лет назад, составляет 131 км. За все это время работы по капитальному и среднему ремонту на ней не проводились, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
На Сумщине восстанавливают участок автодороги (фото)
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