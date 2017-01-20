На Сумщине воры по частям вытащили кабана из сарая

Пять кур и кабана массой около 80 килограммов похитили двое ранее судимых жителей Шостки из сарая 77-летней пенсионерки. Однако остаться безнаказанным злоумышленникам не удалось — их «вычислили» правохранители и открыли уголовное производство.

К Шосткинскому отделу полиции с заявлением о краже обратилась 77-летняя жительница райцентра. Женщина пояснила, что из ее сарая неизвестные похитили 5 кур и кабанчика массой около 80 килограммов.

Как выяснили правохранители, злоумышленники ночью повредили крышу и через отверстие в нем проникли в запертый сарай, что находится неподалеку от многоэтажки, в которой и проживает потерпевшая. В хозяйственном помещении животное зарезали и частями вытащили вместе с птицей.

Проведя ряд оперативно-поисковых мероприятий, полицейские установили причастность к этой краже двух жителей Шостки.

«Подозреваемым 35-ти и 26-ти лет, оба имеют судимости за имущественные преступления, нигде не работают, и работать не хотят, — комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. – Мужчины признались в содеянном, оправдывая свой поступок отсутствием денег на продукты питания для своих семей».

Сейчас в отношении обоих подозреваемых открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу им грозит очередное заключение сроком до шести лет, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.