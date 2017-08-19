На Сумщине водители теряют бдительность

11 октября в 21:50 на ул. Гоголя в Глухове 58-летний местный житель за рулем автомобиля Audi совершил наезд на 48-летнего пешехода. В результате пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в травматологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.