11 октября в 21:50 на ул. Гоголя в Глухове 58-летний местный житель за рулем автомобиля Audi совершил наезд на 48-летнего пешехода. В результате пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирован в травматологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине водители теряют бдительность
Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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