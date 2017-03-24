На Сумщине вешаются мужчины

11 мая в лесополосе с. Беловоды Роменского района повесился 36-летний мужчина. На третьем этаже подъезда дома в Конотопе – его ровесник. В этот же день в Конотопе зарегистрирован еще один суицид: дома повесился 65-летний онкобольной мужчина. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 11 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 102 человека (в прошлом году на эту же дату – 109).